В Москве задержали замдекана факультета права ВШЭ по подозрению в растрате

В Москве замдекана факультета права Высшей школы экономики Александра Ларичева задержали по подозрению в растрате. Об этом во вторник, 15 февраля, агентству ТАСС
Ларичева подозревают в крупной растрате. Следователи МВД намерены добиваться его заключения под стражу.
«Замдекана факультета права Высшей школы экономики задержан. Он подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Следствие по делу ведет ГСУ ГУ МВД Москвы. Следователи намерены выйти в суд с ходатайством об аресте замдекана», — сказал источник.
В Тверской районный суд Москвы уже поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения Александру Ларичеву в виде заключения под стражу.
Фото с сайта ВШЭ