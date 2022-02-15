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В Москве задержали замдекана факультета права ВШЭ по подозрению в растрате
Ларичева подозревают в крупной растрате. Следователи МВД намерены добиваться его заключения под стражу.

В Москве замдекана факультета права Высшей школы экономики Александра Ларичева задержали по подозрению в растрате. Об этом во вторник, 15 февраля, агентству ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Ларичева подозревают в крупной растрате. Следователи МВД намерены добиваться его заключения под стражу.

«Замдекана факультета права Высшей школы экономики задержан. Он подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Следствие по делу ведет ГСУ ГУ МВД Москвы. Следователи намерены выйти в суд с ходатайством об аресте замдекана», — сказал источник.

В Тверской районный суд Москвы уже поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения Александру Ларичеву в виде заключения под стражу.

Фото с сайта ВШЭ