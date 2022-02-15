Ушла из жизни российская журналистка Лариса Кислинская

Она умерла в возрасте 63 лет.

В России скончалась известная российская криминальная журналистка Лариса Кислинская. Об этом в понедельник, 14 февраля, написал актер Станислав Садальский в своем Instagram.

Кислинская умерла в возрасте 63 лет.

По словам Садальского, у журналистки не осталось близких родственников, поэтому он призвал Союз журналистов помочь в организации похорон.

«Лариса — выдающийся криминальный журналист, одна из самых известных исследователей российской организованной преступности и коррупции, человек бесстрашный и талантливый», — написал артист.

Лариса Кислинская была известна благодаря своим журналистским расследованиям. Ее статьи публиковались в издании «Совершенно секретно». В 1997 года она выпустила материал о главе минюста Валентине Ковалеве под названием «А министр-то голый», после чего политик ушел в отставку.