Умер актер Геннадий Митрофанов

Актер театра и кино умер на 82-м году жизни в понедельник, 14 февраля.

Умер актер Геннадий Митрофанов. Об этом сообщили на сайте всероссийского общества глухих.

Актер театра и кино умер на 82-м году жизни в понедельник, 14 февраля. Сообщается, что перед смертью он долго болел.

Геннадий Митрофанов в два года из-за простуды потерял слух. Более 50 лет он проработал в московском театре мимики и жеста.

Он снялся в таких фильмах как «Борис Годунов», «Бегущая по волнам» и «Сволочи».

В 1994 году актеру присвоили звание заслуженного артиста России.

Фото kino-teatr.ru