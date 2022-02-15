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Туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Таиланд
Некоторые туроператоры перестали подтверждать бронь в Таиланд. Туристам посоветовали ориентироваться на «более лояльные страны».

Турагенты рекомендуют российским туристам не ездить в Таиланд из-за проблем с ПЦР-тестами. Об этом пишет «Коммерсант».

Некоторые туроператоры перестали подтверждать бронь в Таиланд. Туристам посоветовали ориентироваться на «более лояльные страны».

Путешественники смогут свободно перемещаться по Таиланду только после отрицательных тестов на коронавирус по приезде. Если турист получил положительный тест, ему придется отправиться на карантин, который оплачивается самостоятельно. По данным АТОР, расходы на карантинный отель могут превысить 200 тысяч рублей.