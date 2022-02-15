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Рязанский сыр «Брыкин Бор» стал лучшим на выставке в Москве
Мероприятие проходило на выставке «Продэкспо-2022» в Москве с 7 по 11 февраля.

Сыр Ryazano Riserva от рязанской сыроварни «Брыкин Бор» получил золотую медаль на конкурсе продовольственных товаров «Лучший продукт-2022».

Мероприятие проходило на выставке «Продэкспо-2022″ в Москве с 7 по 11 февраля.

Международный конкурс „Лучший продукт“ ежегодно проводят Минсельхоз России и Россельхознадзор. На конкурсе определяют лучшие продукты, которые после продвигают на отечественный и зарубежный рынки. Образцы продукции оценивала комиссия опытных экспертов в области органолептики из отраслевых институтов и союзов.

„Брыкин Бор“ — это настоящие натуральные сыры, сваренные из молока высшего сорта от французских коров породы монбельярд на лучших импортных заквасках. Наши сыры не содержат сухого молока и консервантов. Твердый сыр Ryazano Riserva, выдержанный 12 месяцев, является флагманом нашей линейки и это уже второй крупный конкурс, в котором данный сыр получает наивысшую оценку», — прокомментировал победу директор ООО «Рязанские просторы» Дмитрий Иванков.

В пресс-службе сыроварни рассказали, что в этом году на «Продэкспо» особый интерес к сырам «Брыкин Бор» проявили представители HoReCa. Владельцы ресторанов и гостиниц со всей страны продегустировали продукцию рязанской сыроварни, отметив ее исключительное качество и оригинальный вкус.

Более подробную информацию смотрите на официальном сайте сыроварни www.brykinbor.ru.