Минобороны сообщило, что российские военные вернутся в пункты дислокации после учений в Белоруссии
Войска совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации.
Минобороны сообщило, что российские военные вернутся в пункты дислокации после учений в Белоруссии. Об этом
Войска совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Также сообщается, что в гарнизоны вернутся подразделения Южного и Западного военных округов.