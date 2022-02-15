Минобороны сообщило, что российские военные вернутся в пункты дислокации после учений в Белоруссии

Войска совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации.

Минобороны сообщило, что российские военные вернутся в пункты дислокации после учений в Белоруссии. Об этом пишет RT .

Войска совершат марши комбинированным способом в пункты постоянной дислокации, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Также сообщается, что в гарнизоны вернутся подразделения Южного и Западного военных округов.