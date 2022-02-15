\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 15
-2°
Срд, 16
-2°
Чтв, 17
ЦБ USD 76.17 -0.41 16/02
ЦБ EUR 86.27 -0.58 16/02
Нал. USD 74.50 / 76.20 13:55
Нал. EUR 84.50 / 86.20 13:55
Новости
Публикации
Как выглядят самые дорогие однокомнатные квартиры в Рязани
Чтобы разобраться, что особенного в самых дорогих однок...
Вчера 17:58
1 629
«Читай-город»: как выбрать идеальную книгу в подарок
14 февраля в более чем 40 странах мира пройдет междунар...
11 февраля 14:12
2 175
Бенгальские тигры и «колесо смелости». В Рязани начались гастроли каза...
В Рязань приехали «Звезды манежа» — так называется ново...
9 февраля 11:53
3 982
Два рязанских долгостроя от компании «Веллком» еще раз пообещали сдать...
Среди наиболее проблемных жилых комплексов в Рязани экс...
8 февраля 12:23
5 473
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Любимов сообщил, когда школьники вернутся на учебу
Глава области отметил, что ситуация с COVID-19 в регионе остается непростой, но она полностью контролируется и уже есть тенденция к ее стабилизации.

С начала следующей недели школьники и учителя должны вернуться в классы. Об этом 15 февраля сказал губернатор Николай Любимов на заседании правительства Рязанской области.

Глава области отметил, что ситуация с COVID-19 в регионе остается непростой, но она полностью контролируется и уже есть тенденция к ее стабилизации.

«3 февраля мы ввели так называемую „дистанционку“ для определенной категории учащихся школ и учреждений дополнительного образования. Ввели, как временную меру, чтобы обеспечить снижение заболеваемости среди школьников и учителей, — сказал Николай Любимов. — Накануне, мы с коллегами из Роспотребнадзора обсудили вопрос отмены „удаленки“. Специалисты считают, что на данный момент обстановка позволяет это сделать. Поэтому с начала следующей недели наши школьники и учителя должны снова вернуться в классы и приступить к привычному графику занятий».

Он отметил, что в школах нужно обеспечить необходимые меры: «входной фильтр», проветривание и дезинфекцию помещений, использование антисептиков. Любимов добавил, что все требования Роспотребнадзора нужно соблюдать. Он поручил региональному минобру и главам муниципальных образований «обеспечить качественное исполнение этого решения».