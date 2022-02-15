Любимов сообщил, когда школьники вернутся на учебу

Глава области отметил, что ситуация с COVID-19 в регионе остается непростой, но она полностью контролируется и уже есть тенденция к ее стабилизации.

С начала следующей недели школьники и учителя должны вернуться в классы. Об этом 15 февраля сказал губернатор Николай Любимов на заседании правительства Рязанской области.

Глава области отметил, что ситуация с COVID-19 в регионе остается непростой, но она полностью контролируется и уже есть тенденция к ее стабилизации.

«3 февраля мы ввели так называемую „дистанционку“ для определенной категории учащихся школ и учреждений дополнительного образования. Ввели, как временную меру, чтобы обеспечить снижение заболеваемости среди школьников и учителей, — сказал Николай Любимов. — Накануне, мы с коллегами из Роспотребнадзора обсудили вопрос отмены „удаленки“. Специалисты считают, что на данный момент обстановка позволяет это сделать. Поэтому с начала следующей недели наши школьники и учителя должны снова вернуться в классы и приступить к привычному графику занятий».

Он отметил, что в школах нужно обеспечить необходимые меры: «входной фильтр», проветривание и дезинфекцию помещений, использование антисептиков. Любимов добавил, что все требования Роспотребнадзора нужно соблюдать. Он поручил региональному минобру и главам муниципальных образований «обеспечить качественное исполнение этого решения».