Рязанцы могут оплатить газ при помощи личного кабинета

В России приняли решение исключить из состава затрат компаний, отвечающих за реализацию газа, расходов на оплату платежных услуг, которые оказывают банки и иные организации. Об этом заявили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».

Решение принято на основе постановления Правительства России.

Меру предложила ФАС России в рамках стратегии сдерживания тарифов для населения. Аналогичные изменения ранее были внесены в систему платежей поставщиков других коммунальных услуг.

С марта 2022 года произвести оплату за поставленный газ без комиссии можно через Личный кабинет абонента. Он также доступен через мобильное приложение «Мой газ» или в кассах компании.

При оплате квитанций по услугам поставки газа населению через сторонние платежные системы (Сбербанк, Почта России и т. д. ) может взиматься комиссия в соответствии тарифами, установленными данными организациями.

Справка:

ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз» (специализированное 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»), осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.