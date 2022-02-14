Рязанцы могут оплатить газ при помощи личного кабинета

В России приняли решение исключить из состава затрат компаний, отвечающих за реализацию газа, расходов на оплату платежных услуг, которые оказывают банки и иные организации. Об этом заявили в ООО «Газпром межрегионгаз Рязань».
Решение принято на основе постановления Правительства России.
Меру предложила ФАС России в рамках стратегии сдерживания тарифов для населения. Аналогичные изменения ранее были внесены в систему платежей поставщиков других коммунальных услуг.
С марта 2022 года произвести оплату за поставленный газ без комиссии можно через
При оплате квитанций по услугам поставки газа населению через сторонние платежные системы (Сбербанк, Почта России
Справка:
ООО «Газпром межрегионгаз Рязань» входит в Группу «Газпром межрегионгаз» (специализированное 100-процентное дочернее общество ПАО «Газпром»), осуществляет поставку природного газа всем категориям потребителей Рязанской области.