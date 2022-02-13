Адвокат заявил, что муж пропавшей рязанки Логуновой подделал результат теста на полиграфе

Адвокат Максим Калинов заявил, что при прохождении мужем пропавшей девушки Александром Логуновым полиграфа в Рязани «за него просили определенные люди». Таким образом, результат оказался положительным. Об этом РЗН. инфо в воскресенье, 13 февраля, сообщил адвокат Наталии Кошелевой, матери Елены Логуновой, Максим Калинов.
По словам Калинова, хотя исследование на полиграфе не является доказательством, следует провести Александру Логунову исследование на полиграфе в ГСУ СКРФ. Он добавил, что имеющуюся информацию передаст для проверки в следственные органы.
«В связи с данной информацией мной подготовлены обращения в многочисленные федеральные инстанции с просьбой провести проверку Логунову Александру на детекторе лжи в Главном следственном управлении СКРФ. Кроме этого, мной подготовлен ряд обращений от имени Кошелевой Натальи в 40 инстанций, которые сегодня направлены адресатам. Обращения касаются того, что я и Кошелева Наталья в настоящее время недовольны работой следствия, так как снова, как и было в самом начале, создается видимость работы, хотя версия у следствия, насколько мне известно, одна», — сообщил Калинов.
Адвокат добавил, что в обращениях вновь просит допросить Александра Логунова в качестве обвиняемого и избрать в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.