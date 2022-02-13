Адвокат заявил, что муж пропавшей рязанки Логуновой подделал результат теста на полиграфе

Адвокат Максим Калинов заявил, что при прохождении мужем пропавшей рязанки Александром Логуновым полиграфа «за него просили определенные люди». Таким образом, результат оказался положительным. Об этом РЗН. инфо в воскресенье, 13 февраля, сообщил адвокат Наталии Кошелевой, матери Елены Логуновой, Максим Калинов.

Адвокат Максим Калинов заявил, что при прохождении мужем пропавшей девушки Александром Логуновым полиграфа в Рязани «за него просили определенные люди». Таким образом, результат оказался положительным. Об этом РЗН. инфо в воскресенье, 13 февраля, сообщил адвокат Наталии Кошелевой, матери Елены Логуновой, Максим Калинов.

По словам Калинова, хотя исследование на полиграфе не является доказательством, следует провести Александру Логунову исследование на полиграфе в ГСУ СКРФ. Он добавил, что имеющуюся информацию передаст для проверки в следственные органы.

«В связи с данной информацией мной подготовлены обращения в многочисленные федеральные инстанции с просьбой провести проверку Логунову Александру на детекторе лжи в Главном следственном управлении СКРФ. Кроме этого, мной подготовлен ряд обращений от имени Кошелевой Натальи в 40 инстанций, которые сегодня направлены адресатам. Обращения касаются того, что я и Кошелева Наталья в настоящее время недовольны работой следствия, так как снова, как и было в самом начале, создается видимость работы, хотя версия у следствия, насколько мне известно, одна», — сообщил Калинов.

Адвокат добавил, что в обращениях вновь просит допросить Александра Логунова в качестве обвиняемого и избрать в его отношении меру пресечения в виде заключения под стражу.