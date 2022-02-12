В Рязани появится станция ультрафиолетовой очистки воды

В Рязани построят станцию ультрафиолетовой очистки воды. Она появится в Дядькове. Об этом рассказала в субботу, 12 февраля, глава администрации Рязани Елена Сорокина во время публичного отчета.

В Рязани построят станцию ультрафиолетовой очистки воды. Она появится в Дядькове. Об этом рассказала в субботу, 12 февраля, глава администрации Рязани Елена Сорокина во время публичного отчета.

Также в этом году начнется строительство тоннельной части Западного коллектора в Московском районе. Будут построены три артезианские скважины в Солотче.

Сорокина добавила, что в прошлом году на субсидии МУП «РМПТС» провели капремонт девяти участков магистральных тепловых сетей протяженностью более 6 км. Также завершили строительство трех артезианских скважин Окской очистной водопроводной станции в Дядьково.