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Скончалась Народная артистка России Зинаида Кириенко
Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщил ТАСС представитель Союза кинематографистов России. Ранее артистка попала в больницу с коронавирусной инфекцией.

Народная артистка РСФСР Зинаида Кириенко ушла из жизни в возрасте 88 лет. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщил ТАСС представитель Союза кинематографистов России.

Кириенко снялась более чем в 30 фильмах и сериалах. Актриса известна зрителям по экранизациям произведений Михаила Шолохова «Тихий Дон» и «Судьба человека», исполнила роли Марьяны в «Казаках», Ефросиньи Дерюгиной в фильмах Евгения Матвеева «Любовь земная» и «Судьба».

Зинаида Кириенко — выпускница ВГИК, училась на курсе Сергея Герасимова и Тамары Макаровой, была однокурсницей Людмилы Гурченко и Натальи Фатеевой. Работала в Московском драматическом театре имени Пушкина, с 1961 года играла в Театре-студии киноактера.

Ранее артистка попала в больницу с коронавирусной инфекцией. Время и место прощания пока не известны.