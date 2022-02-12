Российским пенсионерам напомнили о новых льготах в 2022 году

В этом году для пенсионеров предусмотрен ряд льгот, связанных с освобождением от уплаты некоторых пошлин и платежей. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

В этом году пенсионеров освобождают от уплаты некоторых пошлин и платежей. Об этом рассказал агентству «Прайм» доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский.

Для них отменяют пошлины за нотариальное удостоверение доверенности на получение пенсии, а также за оформление свидетельства по наследованию дома, в условиях совместного проживания с наследодателем.

В 2022 году пенсионеры не будут платить за обслуживание банковской карты платежной системы МИР. На нее приходят все пенсионные выплаты, отметил экономист.

По словам Гиринского, пенсионеров освобождают от уплаты земельного налога и налога на имущество. Освобождение от земельного налога предусмотрено при наличии земельного участка не более шести соток, разъяснил эксперт. Если у пенсионера несколько участков, льгота распространяется лишь на один из них.

Также судебные приставы не смогут взыскать долг, если у пенсионера минимальная пенсия.

С 1 февраля достигшие пенсионного возраста россияне смогут получать соцподдержку в натуральной и денежной формах.