Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине
Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете 4×5 км. В составе команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете 4×5 км. В составе команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.
Финишный этап Степановой помог сборной одержать победу. Серебро досталось сборной Германии.
Это третье золото для сборной России на Олимпиаде в Пекине и второе, которые принесли российские лыжники.