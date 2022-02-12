Российские лыжницы завоевали золото в эстафете на Олимпиаде в Пекине

Женская сборная России по лыжным гонкам завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете 4×5 км. В составе команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.