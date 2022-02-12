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Четырехмесячной рязанке с параличом из-за родовой травмы требуется помощь
У четырехмесячной Ани Трубицыной из Рязанской области почти полностью парализована левая рука. Это произошло в результате родовой травмы: акушеры выдавливали и вытягивали застрявшую девочку и разорвали нервы в плече.

У четырехмесячной Ани Трубицыной из Рязанской области почти полностью парализована левая рука. Это произошло в результате родовой травмы: акушеры выдавливали и вытягивали застрявшую девочку и разорвали нервы в плече, сообщается на сайте «Русфонда».

Ребенку срочно нужны дорогие операции, чтобы вернуть подвижность руки.

По словам матери девочки Веры Трубицыной, она регулярно обследовалась в женской консультации Скопина и собиралась рожать в местном роддоме. Как выяснилось позже, в женской консультации вес ребенка определили неправильно — вместо 4700 граммов в документах указали 3800. Крупная девочка застряла в родовых путях, и акушерка стала выдавливать ребенка. Девочка появилась на свет посиневшей и начала дышать только после реанимационных действий. Также оказалось, что у новорожденной совсем не двигается левая рука.

Младенца перевели в рязанскую Областную детскую больницу, а затем в Областной перинатальный центр. Девочке поставили диагноз «парез Дюшенна — Эрба слева», так называемый акушерский паралич, и посоветовали наблюдаться у невролога и нейрохирурга.

После в больнице мать с девочкой провели две недели. Лекарства, электрофорез, массаж и лечебная физкультура не помогли. По словам Веры Трубицыной, рука у дочери по-прежнему висела «как тряпочка». По совету родителей детей с акушерским параличом она решила обратиться в ярославскую клинику.

Во время повторного осмотра врачи рекомендовали серию нейрохирургических операций. Первую нужно провести срочно: чем быстрее соединить разорванные нервы в плече, тем выше шансы полностью восстановить подвижность руки.

Семье требуется материальная помощь. На операцию ребенку нужно собрать 837 897 рублей.

Все реквизиты и способы перевести пожертвование указаны на сайте «Русфонда».