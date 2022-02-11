В РГУ имени Есенина продлили дистанционный формат обучения

Обучение организуют с помощью информационно-коммуникационных технологий.

В РГУ имени Есенина продлили дистанционный формат обучения. Об этом в пятницу, 11 февраля, сообщили в вузе.

Дистанционно студенты вуза будут учиться до 22 февраля. Обучение организуют с помощью информационно-коммуникационных технологий. Отмечается, что государственная итоговая аттестация пройдет по расписанию.

Напомним, вуз переходил на дистанционное обучение до 12 февраля.