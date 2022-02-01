РГУ имени Есенина переходит на дистанционное обучение до 12 февраля

Занятия для студентов пройдут в режиме онлайн.

Со 2 по 12 февраля РГУ имени Есенина перейдет на дистанционное обучение. Об этом сообщил сайт вуза.

Отмечается, что удаленный режим организовали в связи с эпидемиологической обстановкой в Рязанской области. На дистанционную работу перевели работников профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательный персонал кафедр, факультетов и институтов университета.

Занятия для студентов пройдут в режиме онлайн.