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РГУ имени Есенина переходит на дистанционное обучение до 12 февраля
Занятия для студентов пройдут в режиме онлайн.

Со 2 по 12 февраля РГУ имени Есенина перейдет на дистанционное обучение. Об этом сообщил сайт вуза.

Отмечается, что удаленный режим организовали в связи с эпидемиологической обстановкой в Рязанской области. На дистанционную работу перевели работников профессорско-преподавательского состава и учебно-вспомогательный персонал кафедр, факультетов и институтов университета.

Занятия для студентов пройдут в режиме онлайн.