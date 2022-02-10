В России диагноз «коронавирус» будут ставить по результатам экспресс-тестов

Также результаты экспресс-тестов будут учитывать в статистике заболеваемости.

В России диагноз «коронавирус» будут ставить по результатам экспресс-тестов. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на федеральный оперштаб.

В оперштабе сослались на постановление главного государственного санитарного врача России от 4 февраля 2022 года № 4.

Для диагноза «коронавирус» положительный результат экспресс-теста не потребуется подтверждать ПЦР-тестом.

Также результаты экспресс-тестов будут учитывать в статистике заболеваемости.

В штабе добавили, что все регионы обеспечены экспресс-тестами в достаточном количестве.