В России диагноз «коронавирус» будут ставить по результатам экспресс-тестов
Также результаты экспресс-тестов будут учитывать в статистике заболеваемости.
В России диагноз «коронавирус» будут ставить по результатам экспресс-тестов. Об этом
В оперштабе сослались на постановление главного государственного санитарного врача России от 4 февраля 2022 года № 4.
Для диагноза «коронавирус» положительный результат экспресс-теста не потребуется подтверждать ПЦР-тестом.
Также результаты экспресс-тестов будут учитывать в статистике заболеваемости.
В штабе добавили, что все регионы обеспечены экспресс-тестами в достаточном количестве.