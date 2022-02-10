Следователи начали проверку после обнаружения трупа мужчины в гараже на окраине Рязани

Тело мужчины 1945 года рождения утром в среду, 9 февраля, нашел его сын.

Следователи начали проверку после обнаружения трупа мужчины в гараже на окраине Рязани. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Тело мужчины 1945 года рождения утром в среду, 9 февраля, нашел его сын. Он обнаружил погибшего в гараже-пристройке к дому на улице Лесной.

Железнодорожный следственный отдел начал доследственную проверку. Назначены экспертизы для установления причин смерти.