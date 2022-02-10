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На рязанских водоемах измерили толщину льда
Наибольшее значение — 35 сантиметров, наименьшее — 12.

На рязанских водоемах измерили толщину льда. Данные в четверг, 10 февраля, опубликовало региональное управление МЧС.

Наибольшее значение — 35 сантиметров, наименьшее — 12.

По состоянию на 10 февраля толщина льда на рязанских водоемах составляет:

озеро Старая Тишь — 30 сантиметров;

озеро Долгое — 30 сантиметров;

озеро Казарское — 30 сантиметров;

река Солотчинская старица — 20 сантиметров;

карьер Борки-1 — 30 сантиметров;

карьер Борки-2 — 30 сантиметров;

карьер Борки-3 — 30 сантиметров;

затон Борковской река Ока — 20 сантиметров;

озеро Велье — 30 сантиметров;

озеро Селянское — 30 сантиметров;

озеро Маринка — 30 сантиметров;

затон Дядьковский река Ока — 30 сантиметров;

озеро Прыщино — 30 сантиметров;

пронское водохранилище река Проня — 25 сантиметров;

старица Перьинская река Ока — 15-20 сантиметров;

старица река Ока Ибедрус — 15-20 сантиметров;

старица Поповская р. Ока — 15-20 сантиметров;

затон Пет река Ока — 15-20 сантиметров;

затон Тащенский река Ока — 15-20 сантиметров;

затон Рубецкое река Ока — 15-20 сантиметров;

старица река Ока — 15-20 сантиметров;

затон Ситниковский река Ока — 15-20 сантиметров;

река Ока (Касимов) — 15-20 сантиметров;

озеро Белое — 25 сантиметров;

река Пра (Спас-Клепики) — 20 сантиметров;

озеро Великое — 25 сантиметров;

озеро Лебидиное -30-35 сантиметров;

река Цна (Ямбирино) — 35 сантиметров;

река Цна (Конобеево) — 30 сантиметров;

озеро Сельное — 28 сантиметров;

озеро Развань — 28 сантиметров;

озеро Петровическое — 28 сантиметров;

озеро Лакаш — 28 сантиметров;

старица Киструсская река Ока — 12 сантиметров;

озеро Долгое — 28 сантиметров;

затон Спасский река Ока — 28 сантиметров;

озеро Большое — 28 сантиметров;

озеро Глубокое — 28 сантиметров;

озеро Уродовское — 28 сантиметров;

озеро Лужное — 28 сантиметров;

озеро Студенец — 28 сантиметров;

озеро Боброво — 28 сантиметров;

затон Чернышиха река Ока — 25 сантиметров;

затон Дубровский река Ока — 26 сантиметров;

старица Ниверха река Ока — 20-26 сантиметров;

старица река Ока затон Ключ — 20-23 сантиметров;

река Пара (Красный холм) — 20 сантиметров;

затон Курово река Ока — 22-26 сантиметров.