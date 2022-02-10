Елена Сорокина публично отчитается перед рязанцами

Отчет пройдет в субботу, 12 февраля, в 11:00, в центральной городской библиотеке имени Есенина.

Елена Сорокина публично отчитается перед рязанцами. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

Отчет пройдет в субботу, 12 февраля, в 11:00, в центральной городской библиотеке имени Есенина.

Сорокина расскажет об итогах работы за 2021 год, а также поделится планами на 2022 год.

Прямая трансляция отчета состоится в группе администрации города Рязани в «ВКонтакте».