\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 01
-3°
Срд, 02
-6°
Чтв, 03
-6°
ЦБ USD 77.13 -0.34 02/02
ЦБ EUR 86.79 0.29 02/02
Нал. USD 76.22 / 77.20 18:09
Нал. EUR 85.91 / 86.75 18:09
Новости
Публикации
Почему рязанские коммунальщики проиграли битву со снегом?
Начавшиеся в конце декабря обильные снегопады, традицио...
Вчера 16:48
2 303
Рязанцы назвали ложью данные Роспотребнадзора о смертях вакцинированны...
Лишь немногие согласились пообщаться на эту тему, но да...
26 января 15:49
9
27 467
В Рязанскую область пришел «омикрон»: что будет с привитыми и непривит...
РЗН. Инфо с помощью сотрудников минздрава, санитарно-эп...
25 января 12:52
11 527
Стоит ли рязанцам ждать снижения цен на жилье в 2022 году
Прошедший 2021 год запомнился сразу несколькими рекорда...
22 января 16:04
7 223
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2021
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В Семчине концессионер построит школу на 1100 мест
На встрече с жителями Семчино глава горадминистрации сообщила, что управление капитального строительства подготовило проект школы на 1100 мест.

В Семчине концессионер построит школу на 1100 мест. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщила мэр Елена Сорокина на личной странице «Вконтакте.

На встрече с жителями Семчино глава горадминистрации сообщила, что управление капитального строительства подготовило проект школы на 1100 мест. Она состоит из четырех блоков — блок начальных классов, административно-хозяйственный блок, в котором разместятся столовая, актовый зал на 650 мест и библиотека, а также блок для учеников средних классов и спортивный блок на три спортзала.

По ее словам, строительство школы реализует утвержденный правительством России концессионер «ПроШкола».

«До 14 февраля регион отправит заявку на участие в этом проекте. Это реальный механизм, работающий при поддержке и под контролем государства. По графику согласование итоговой финансовой модели и текста концессионного соглашения с «ПроШколой» запланировано на июнь-июль текущего года, строительство будет осуществляться в 2023—2024 годах», — сообщила глава горадминистрации.

К школе планируют также провести тропиночную сеть — заасфальтированные дорожки с освещением, и решить вопрос с кольцом гаражей в районе будущего образовательного учреждения.

Также мэр сообщила, что помимо школы в районе появится детский сад. Его проект создали еще в 2019 году и он прошел госэкспертизу. К концу году объект введут в эксплуатацию.

Кроме того, местные жители озвучили вопросы, касающиеся благоустройством дороги по улице Княжье поле.

«Дорога проходит по участку, который находится в собственности третьего лица. Собственник явно не справляется, за дорогой не ухаживает, не чистит ее. Помимо текущих работ, здесь нужно обустроить тротуары и освещение. Мы предложили передать дорогу городу. Но с собственником полюбовно договориться пока не получилось — передавать дорогу городу он отказался, продать готов за баснословные деньги, поэтому мы готовим обращение в суд», — написала Еленеа Сорокина.

Что касается 82 маршрута — администрация уже добавила две машины среднего класса к автобусу № 30, и добавит через неделю еще три. На маршрут № 55 выпустили десять единиц, на 21 маршрут добавили две единицы транспортных средств.

«По сравнению с 82 маршруткой количество машин и пассажировместимость сейчас значительно увеличена. Продолжим мониторинг и диалог с жителями», — заключила Сорокина.