В Семчине концессионер построит школу на 1100 мест

На встрече с жителями Семчино глава горадминистрации сообщила, что управление капитального строительства подготовило проект школы на 1100 мест.

В Семчине концессионер построит школу на 1100 мест. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщила мэр Елена Сорокина на личной странице «Вконтакте.

На встрече с жителями Семчино глава горадминистрации сообщила, что управление капитального строительства подготовило проект школы на 1100 мест. Она состоит из четырех блоков — блок начальных классов, административно-хозяйственный блок, в котором разместятся столовая, актовый зал на 650 мест и библиотека, а также блок для учеников средних классов и спортивный блок на три спортзала.

По ее словам, строительство школы реализует утвержденный правительством России концессионер «ПроШкола».

«До 14 февраля регион отправит заявку на участие в этом проекте. Это реальный механизм, работающий при поддержке и под контролем государства. По графику согласование итоговой финансовой модели и текста концессионного соглашения с «ПроШколой» запланировано на июнь-июль текущего года, строительство будет осуществляться в 2023—2024 годах», — сообщила глава горадминистрации.

К школе планируют также провести тропиночную сеть — заасфальтированные дорожки с освещением, и решить вопрос с кольцом гаражей в районе будущего образовательного учреждения.

Также мэр сообщила, что помимо школы в районе появится детский сад. Его проект создали еще в 2019 году и он прошел госэкспертизу. К концу году объект введут в эксплуатацию.

Кроме того, местные жители озвучили вопросы, касающиеся благоустройством дороги по улице Княжье поле.

«Дорога проходит по участку, который находится в собственности третьего лица. Собственник явно не справляется, за дорогой не ухаживает, не чистит ее. Помимо текущих работ, здесь нужно обустроить тротуары и освещение. Мы предложили передать дорогу городу. Но с собственником полюбовно договориться пока не получилось — передавать дорогу городу он отказался, продать готов за баснословные деньги, поэтому мы готовим обращение в суд», — написала Еленеа Сорокина.

Что касается 82 маршрута — администрация уже добавила две машины среднего класса к автобусу № 30, и добавит через неделю еще три. На маршрут № 55 выпустили десять единиц, на 21 маршрут добавили две единицы транспортных средств.

«По сравнению с 82 маршруткой количество машин и пассажировместимость сейчас значительно увеличена. Продолжим мониторинг и диалог с жителями», — заключила Сорокина.