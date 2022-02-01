В Рязанском районе грузовик врезался в автобус

За медицинской помощью обратились пять пассажиров.

В Рязанском районе грузовик врезался в автобус. Об этом сообщило региональное УМВД.

Авария произошла во вторник, 1 февраля, примерно в 8:35, на 13 километре трассы «Рязань-Спасск-Ижевское».

По предварительным данным, 29-летний мужчина на «МАЗ» ехал в сторону Спасска. Он не выбрал безопасную дистанцию и врезался в автобус «ГАЗ», за рулем которого был 52-летний рязанец.

В результате аварии за помощью обратились пять пассажиров: 47, 53. 29, 37 и 30 лет. Водители не пострадали.

Проводится проверка.