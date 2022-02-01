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В Рязани женщинам и детям пришлось выталкивать застрявшую машину скорой
Об этом сообщили пользователи соцсетей во вторник, 1 февраля.

Рязанец пожаловался на неуборку снега и сосулек с дома на улице Тимуровцев. Обращение опубликовано в соцсетях во вторник, 1 февраля.

По словам пользователя, специалисты плохо очистили крышу, а на козырьках подъездов лежит огромный слой снега. Также он отметил, что в некоторых местах сосульки превышают размеры балконов.

«Постановление Госстроя № 170 4.6.1.23 гласит, что убирать сосульки с балконов обязаны именно УК или нанятые ими подрядчики. Но для этого жильцам нужно писать и носить письменные обращения. Для чего ждать обращений, если по размерам многих сосулек видно, что жильцы не в состоянии самостоятельно избавиться от них и наледи. Зачем ждать увеличение в размерах или пока они упадут на кого-то!» — отмечается в посте.

Также пользователь пожаловался на «ужасное» состояние дороги. Он рассказал, что проезд «не представляется возможным очистить достойно». Также он сообщил о застрявшем автомобиле скорой помощи. «В общей сумме двум здоровым мужчинам, женщинам и школьникам с трудом удалось вытолкать автомобиль», — указал пользователь.