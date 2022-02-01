В Рязани женщинам и детям пришлось выталкивать застрявшую машину скорой

Рязанец пожаловался на неуборку снега и сосулек с дома на улице Тимуровцев. Обращение опубликовано в соцсетях во вторник, 1 февраля.
По словам пользователя, специалисты плохо очистили крышу, а на козырьках подъездов лежит огромный слой снега. Также он отметил, что в некоторых местах сосульки превышают размеры балконов.
«Постановление Госстроя № 170
Также пользователь пожаловался на «ужасное» состояние дороги. Он рассказал, что проезд «не представляется возможным очистить достойно». Также он сообщил о застрявшем автомобиле скорой помощи. «В общей сумме двум здоровым мужчинам, женщинам и школьникам с трудом удалось вытолкать автомобиль», — указал пользователь.