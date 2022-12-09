В Рязанской области потеплеет до +1 градуса

Ночью снег, местами сильный, также ожидается метель и снежные заносы. На дорогах гололед, гололедица, налипание мокрого снега, возможен дождь.

В Рязанской области потеплеет до +1 градуса. Прогноз погоды опубликовали на сайте регионального управления МЧС.

В субботу, 10 декабря, в регионе ожидается облачная погода. Ночью снег, местами сильный, также ожидается метель и снежные заносы. На дорогах гололед, гололедица, налипание мокрого снега, возможен дождь.

Ветер южного и юго-восточного направления будет дуть со скоростью 5-10 метров в секунду. Местами порывы ветра могут достигать 11-16 метров в секунду.

Ночью температура воздуха составит -6,-1 градус, днем потеплеет до -4, +1 градуса.