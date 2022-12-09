В Рязанской области объявили метеопредупреждение
Непогода наступит вечером в пятницу, 9 декабря, и сохранится до утра субботы, 10 декабря.
В Рязанской области объявили метеопредупреждение. Информацию разместили на сайте регионального управления МЧС.
Вечером в пятницу, 9 декабря, и утром в субботу, 10 декабря, в регионе ожидается снег, местами сильный, ухудшение видимости в снеге до 1 000 метров, метель, гололед, налипание мокрого снега.
Местами порывы ветра будут достигать 11-16 метров в секунду.
На дорогах области сохранится гололедица, возможны снежные заносы.