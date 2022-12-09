В региональном минздраве рассказали о состоянии пострадавших при взрыве в доме на улице Пушкина

В региональном минздраве рассказали РЗН. инфо о состоянии пострадавших при взрыве в доме на улице Пушкина.

«Двое пострадавших молодых людей. Один госпитализирован в ожоговый центр в тяжелом состоянии. Находится в реанимации под пристальным наблюдением медиков ОКБ. Второй пострадавший в Больнице скорой медицинской помощи. Состояние средней степени тяжести. Получены травмы. Вся необходимая медицинская помощь оказывается в полном объеме», — говорится в сообщении.

Напомним, в пятницу, 9 декабря, в двухэтажном доме на улице Пушкина произошел взрыв. В здании обрушились перегородки. Пострадали два человека. Позже причиной обрушения назвали взрыв самогонного аппарата.