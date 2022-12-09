Умер актер рязанского театра драмы Борис Дмитриев

Заслуженный артист РСФСР Борис Дмитриев умер на 83 году жизни. Причина смерти не уточняется.

Умер актер рязанского театра драмы Борис Дмитриев. Об этом сообщили в рязанской литературной ассоциации «Переяславль».

Заслуженный артист РСФСР Борис Дмитриев умер на 83 году жизни. Причина смерти не уточняется.

Актер родился в Саратове в 1939 году. Там же окончил студию при драмтеатре. В 1970-х годах переехал в Рязань, где играл в Рязанском областном театре драмы. За свою карьеру сыграл более 100 ролей.

Также Дмитриев был заведующим художественно-постановочной частью песенно-инструментального ансамбля «Радуница».

Снялся в детективе «Без права на пощаду» (1970) и короткометражном фильме «Пять встреч» (1965).