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Следователи выехали на место обрушения части жилого дома в Горроще
Следователи выехали на место для осмотра и «проведения иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего».

Следователи выехали на место обрушения части жилого дома в Горроще. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В пятницу, 9 декабря, в жилом двухэтажном доме на улице Пушкина обрушились потолочные перекрытия. В результате пострадали два человека.

Следователи выехали на место для осмотра и «проведения иных процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего». На месте работают криминалисты.

Железнодорожным межрайонным следственным отделом Рязани организована доследственная проверка.

Напомним, обрушение произошло после взрыва. Основной причиной произошедшего рассматривается взрыв самогонного аппарата.