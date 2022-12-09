РЗН. инфо публикует фоторепортаж с места взрыва дома в Горроще

Основной причиной произошедшего назвали взрыв самогонного аппарата, также рассматривается версия детонации газа.

РЗН.инфо публикует фоторепортаж с места взрыва газа в доме в Горроще. Взрыв произошел вечером в пятницу, 9 декабря, в двухэтажном здании на улице Пушкина. Пострадали два человека. Основной причиной произошедшего назвали взрыв самогонного аппарата, также рассматривается версия детонации газа.

На место происшествия выехали мэр Елена Сорокина и губернатора Павел Малков. Из пострадавшего здания эвакуировали семь человек. Их разместили во временном пункте в здании Дворца молодежи. Сорокина сообщила, что всем пострадавшим окажут материальную помощь.

По словам Павла Малкова, приоритетной задачей является разбор завалов, затем здание обследуют. Одновременно планируется обеспечить быт людям. Губернатор отметил, что на месте работают сотрудники МЧС, которые оцепили здания и обеспечат его охрану.