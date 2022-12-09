РГУ имени Есенина отметил 107-ой день рождения

Коллектив университета наградили грамотами, благодарностями и ценными подарками за многолетний, плодотворный труд и вклад в развитие города и области.

В пятницу, 9 декабря, РГУ имени Есенина отметил 107-ой день рождения. Об этом сообщил сайт мэрии.

Глава администрации Елена Сорокина поздравила вуз, также с поздравительными словами выступили представители министерств и ведомств региона, и.о. ректора университета Игорь Мурог.

«Я очень благодарна университету за высокопрофессиональный педагогический коллектив, который готовит, наверное, самые сильные кадры в Рязанской области, они незаменимы и в школьных классах, и в организациях, и на предприятиях нашего города», — отметила в своем поздравлении Елена Сорокина.

Коллектив университета наградили грамотами, благодарностями и ценными подарками за многолетний, плодотворный труд и вклад в развитие города и области.

Академический большой хор РГУ имени Есенина подготовил творческий подарок. Хор является лауреатом множества всероссийских и международных конкурсов.

По традиции в честь Дня университета лучшим студентам в различных номинациях присвоеили звания «Студент года».