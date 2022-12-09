Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сбт, 10
Вск, 11
Пнд, 12
ЦБ USD 62.38 -0.19 10/12
ЦБ EUR 65.84 0.16 10/12
Нал. USD 64.15 / 65.9 09/12 16:37
Нал. EUR 64.15 / 65.9 09/12 16:37
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 2022 15:51
8 122
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
2 463
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
8 319
Как удаленно подключить пакет услуг связи и сервисов в интернет-магази...
Сегодня бизнес-клиент хочет онлайн, быстро и удобно при...
30 ноября 16:00
7 186
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
РГУ имени Есенина отметил 107-ой день рождения
Коллектив университета наградили грамотами, благодарностями и ценными подарками за многолетний, плодотворный труд и вклад в развитие города и области.

В пятницу, 9 декабря, РГУ имени Есенина отметил 107-ой день рождения. Об этом сообщил сайт мэрии.

Глава администрации Елена Сорокина поздравила вуз, также с поздравительными словами выступили представители министерств и ведомств региона, и.о. ректора университета Игорь Мурог.

«Я очень благодарна университету за высокопрофессиональный педагогический коллектив, который готовит, наверное, самые сильные кадры в Рязанской области, они незаменимы и в школьных классах, и в организациях, и на предприятиях нашего города», — отметила в своем поздравлении Елена Сорокина.

Коллектив университета наградили грамотами, благодарностями и ценными подарками за многолетний, плодотворный труд и вклад в развитие города и области.

Академический большой хор РГУ имени Есенина подготовил творческий подарок. Хор является лауреатом множества всероссийских и международных конкурсов.

По традиции в честь Дня университета лучшим студентам в различных номинациях присвоеили звания «Студент года».