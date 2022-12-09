С погибшими при взрыве на аэродроме в Дягилеве простились в Калужской и Новгородской областях. Об этом пишет «Новая газета».
В пятницу, 9 декабря, в городе Сольцы Новгородской области простились с майором ВВС Евгением Навлютовым. Он проходил службу в военном городке Шайковка Калужской области вместе с Александром Шнотиным. Сослуживцам было по 30 лет. Они оба приехали в Рязань в командировку.
«Нет слов, что чувствует наша семья в данный момент. Это был чудесный человек, добрый, отзывчивый, порядочный, в трудную минуту он всегда был рядом. Женя был замечательным мужем и отцом, — написали родные Евгения Навлютова в соцсетях.
С Александром Шнотиным простились в Шайковке в четверг, 8 декабря. С третьим погибшим военнослужащим Андреем Столяровым простились в среду, 7 декабря.
Напомним, взрыв на военном аэродроме в Дягилеве произошел утром в понедельник, 5 декабря. Изначально сообщалось, что взорвался бензовоз. Позже в Минобороны рассказали, что ВСУ пытались атаковать аэродром с помощью беспилотников. Погибли трое военнослужащих технического состава. Еще пятерых госпитализировали с травмами в ОКБ.