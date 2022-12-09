С погибшими при взрыве на аэродроме в Дягилеве простились в Калужской и Новгородской областях

Взрыв на военном аэродроме в Дягилеве произошел утром в понедельник, 5 декабря. Погибли трое военнослужащих технического состава — Евгений Навлютов, Александр Шнотин и Андрей Столяров.