Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 09
-2°
Сбт, 10
Вск, 11
ЦБ USD 62.38 -0.19 10/12
ЦБ EUR 65.84 0.16 10/12
Нал. USD 65.05 / 67.8 09/12 16:55
Нал. EUR 67.07 / 70.35 09/12 15:35
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
Вчера 15:51
7 323
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
2 237
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
8 110
Как удаленно подключить пакет услуг связи и сервисов в интернет-магази...
Сегодня бизнес-клиент хочет онлайн, быстро и удобно при...
30 ноября 16:00
6 980
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
С погибшими при взрыве на аэродроме в Дягилеве простились в Калужской и Новгородской областях
Взрыв на военном аэродроме в Дягилеве произошел утром в понедельник, 5 декабря. Погибли трое военнослужащих технического состава — Евгений Навлютов, Александр Шнотин и Андрей Столяров.

С погибшими при взрыве на аэродроме в Дягилеве простились в Калужской и Новгородской областях. Об этом пишет «Новая газета».

В пятницу, 9 декабря, в городе Сольцы Новгородской области простились с майором ВВС Евгением Навлютовым. Он проходил службу в военном городке Шайковка Калужской области вместе с Александром Шнотиным. Сослуживцам было по 30 лет. Они оба приехали в Рязань в командировку.

«Нет слов, что чувствует наша семья в данный момент. Это был чудесный человек, добрый, отзывчивый, порядочный, в трудную минуту он всегда был рядом. Женя был замечательным мужем и отцом, — написали родные Евгения Навлютова в соцсетях.

С Александром Шнотиным простились в Шайковке в четверг, 8 декабря. С третьим погибшим военнослужащим Андреем Столяровым простились в среду, 7 декабря.

Напомним, взрыв на военном аэродроме в Дягилеве произошел утром в понедельник, 5 декабря. Изначально сообщалось, что взорвался бензовоз. Позже в Минобороны рассказали, что ВСУ пытались атаковать аэродром с помощью беспилотников. Погибли трое военнослужащих технического состава. Еще пятерых госпитализировали с травмами в ОКБ.