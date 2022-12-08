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Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
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В Рязанской области 48-летний тренер по карате девять месяцев насиловал 12-летнюю школьницу
Районный суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе. Почему суд в конце ноября 2022 года избрал мужчине самую мягкую из возможных меру пресечения — запрета определенных действий — читайте в разделе «Публикации».

Районный суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе (Название районного поселка не указывается по просьбе потерпевшей стороны — прим. ред). Ранее райсуд признал тренера по карате виновным в изнасиловании несовершеннолетней по статьям 131 (часть 4) и 132 (часть 4) УК РФ, то есть подсудимый совершил изнасилование и иные действия сексуального характера с применением насилия к потерпевшей и с использованием беспомощного состояния потерпевшей, в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста.

Суд приговорил подсудимого к 14 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

На момент совершения преступления в 2020 году жертве было 12 лет, тренеру — 48.

Почему суд в конце ноября 2022 года избрал мужчине самую мягкую из возможных меру пресечения — запрета определенных действий — читайте в разделе «Публикации».