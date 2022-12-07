В Скопинском районе 42-летний мужчина на «Хендэ» сбил 25-летнего пешехода

Пострадавший переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Скопинском районе иномарка сбила 25-летнего пешехода. Подробности ДТП в среду, 7 декабря, привела пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась во вторник, 6 декабря, примерно в 17:35 в селе Успенское Скопинского района. Там 42-летний житель Рыбновского района на автомобиле Hyundai Solaris сбил 25-летнего жителя Московской области. Он переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеход получил травмы и был госпитализирован.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.