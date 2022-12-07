В Рязани воспитанников детского сада кормили некачественной молочной продукцией

Соответствующую информацию передали в правоохранительные органы.

В Рязани воспитанников детского сада кормили некачественной молочной продукцией. Об этом в среду, 7 декабря, сообщила пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Речь идет о сметане калужского производителя, сливочном масле ростовского производства и саратовском молоке. Лабораторные исследования ФГБУ «ВНИИЗЖ» показали, что эти продукты не соответствуют требованиям техрегламента и заявленных ГОСТов. В этой молочной продукции обнаружили жиры растительного происхождения, консерванты. В молоке недосчитались процент белка и жира.

Употребление таких продуктов может навредить здоровью.

Чтобы обезопасить детей, управление Россельхознадзора направило соответствующую информацию в правоохранительные органы.