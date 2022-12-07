В Рязани пройдет благотворительный сбор вещей для животных приюта

В Рязани пройдет благотворительный сбор вещей для животных приюта. Информацию разместили в группе « Cлужбы по контролю за безнадзорными животными ».

Благотворительный сбор вещей пройдет в субботу, 10 декабря, с 12:00 до 13:00 около ЦПКИО, вход в парк со стороны улица Пушкина (рядом с университетом РГРТУ имени Уткина), на парковке рядом с входной группой в парк.

Желающие помочь могут принести — корма сухие и влажные, старое постельное бельё и покрывала, лекарства, бинты, пеленки, антисептики, игрушки и лакомства, наполнитель для кошек, миски, кастрюли и лотки, другое. Подробный перечень здесь .

Для работников волонтеры будут принимать куртки, комбинезоны, жилеты, спецодежду, перчатки и варежки, резиновые сапоги мужские и женские, обычные сапоги на плоской подошве, ботинки, боты. Одежда размеров от 42, обувь размеров от 37. Вещи приносить чистыми и с рабочими молниями.