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В Дашково-Песочне 8 декабря из-за ремонтных работ отключат горячую воду и отопление
Горячую воду и отопление отключат на трех улицах, в том числе в роддоме, стоматологической поликлинике, двух школах и двух детских садах.

В Дашково-Песочне из-за ремонтных работ отключат горячую воду и отопление. Об этом сообщили на сайте горадминистрации.

В четверг, 8 декабря, МУП «РМПТС» будет менять запорную арматуру на участке четвертой тепломагистрали в районе дома № 35 по улице Новоселов. Поэтому с 09:00 до 14:00 горячую воду и отопление отключат по следующим адресам:

  • улица Тимакова, дом № 9 и дома с 11 по 15/23;
  • улица Новоселов, дома с 23 корпус 1 по 35 корпус 2.

Также под отключение попадут школа № 63, родильный дом № 1 и стоматологическая поликлиника № 4.

С 09:00 до 18:00 горячую воду и отопление отключат по следующим адресам:

  • Касимовское шоссе, дома с 46 по 56;
  • улица Новоселов, дома с 33 по 33 корпус 6;
  • улица Тимакова, дома с 3 по 7.

Также от тепла временно отключат детские сады №№ 138, 147 и школу № 67.

В РМПТС сообщили, что работы планируется завершить в сжатые сроки.