Суд вынес приговор семейной паре, до смерти забившей собутыльника

Рязанский суд назначил наказание семейной паре, которая до смерти забила собутыльника. Информация об этом появилась на сайте Рязанского областного суда.
Рассмотрение уголовного дела в отношении супругов состоялось в среду, 7 декабря.
Установлено, что в августе 2021 года супружеская пара и их случайный знакомый в одном из дворов Рязани распивали алкоголь. Между собутыльниками произошел конфликт из-за того, что потерпевший оказывал знаки внимания осужденной.
В результате конфликта мужчины начали драку. После этого супруги решили убить своего знакомого: мужчина несколько раз ногами ударил потерпевшего, а женщина нанесла ему несколько ударов молотком по голове и телу. Затем супруг также несколько раз ударил потерпевшего молотком, а потом бросил на его голову бетонный блок. Мужчина скончался на месте происшествия, а подсудимые скрылись.
В отношении супругов было возбуждено уголовное дело. Суд назначил мужчине 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а женщине — 12,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.