Суд вынес приговор семейной паре, до смерти забившей собутыльника

В августе 2021 года они жестоко убили знакомого, с которым познакомились в день трагедии.

Рязанский суд назначил наказание семейной паре, которая до смерти забила собутыльника. Информация об этом появилась на сайте Рязанского областного суда.

Рассмотрение уголовного дела в отношении супругов состоялось в среду, 7 декабря.

Установлено, что в августе 2021 года супружеская пара и их случайный знакомый в одном из дворов Рязани распивали алкоголь. Между собутыльниками произошел конфликт из-за того, что потерпевший оказывал знаки внимания осужденной.

В результате конфликта мужчины начали драку. После этого супруги решили убить своего знакомого: мужчина несколько раз ногами ударил потерпевшего, а женщина нанесла ему несколько ударов молотком по голове и телу. Затем супруг также несколько раз ударил потерпевшего молотком, а потом бросил на его голову бетонный блок. Мужчина скончался на месте происшествия, а подсудимые скрылись.

В отношении супругов было возбуждено уголовное дело. Суд назначил мужчине 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а женщине — 12,5 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.