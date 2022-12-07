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Стали известны личности погибших при взрыве на аэродроме в Дягилеве
Взрыв на военном аэродроме произошел утром в понедельник, 5 декабря. Погибли три человека, еще пять с травмами доставили в больницу.

Стали известны личности погибших при взрыве на аэродроме в Дягилеве. Об этом пишет «Новая газета» со ссылкой на собственный источник.

Всего погибли три военнослужащих: Евгений Навлютов, Александр Шнотин, Андрей Столяров. По данным издания, двоим погибшим было по 30 лет.

Еще пять человек с травмами доставили в ОКБ. Это мужчины в возрасте от 27 до 42 лет с открытыми ранами конечностей. Еще одного пострадавшего с ушибами не стали госпитализировать.

По сообщению «Новой газеты», позже появились слухи, что двое из госпитализированных умерли в реанимации. Однако, эту информацию в ОКБ изданию опровергли.

Взрыв произошел утром в понедельник, 5 декабря. Изначально сообщалось, что взорвался бензовоз. Позже в Минобороны рассказали, что ВСУ пытались атаковать военный аэродром с помощью беспилотников.