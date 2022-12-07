Рязанские врачи прооперировали пациентку с червями в глазу

Жительница района обратилась с жалобой на постоянные воспаления в глазу. Врач-офтальмолог поставила диагноз — дирофиляриоз.

Рязанские врачи прооперировали пациентку с червями в глазу. Об этом сообщили в пресс-службе рязанской областной клинической больницы имени Семашко.

Жительница района обратилась с жалобой на постоянные воспаления в глазу. Врач-офтальмолог поставила диагноз — дирофиляриоз. Это поражение органа, вызываемое круглыми червями, глистная инвазия. Человек может заразиться ими от бездомных или домашних животных, а переносчиком личинок выступают комары.

В больнице отметили, что подобных случаев не было в практике уже несколько лет.

Пациентке провели операцию без госпитализации.

Врачи напомнили рязанцам о мерах предосторожности: гигиене быта и внимательном отношении к симптомам.