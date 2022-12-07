Рязанские врачи прооперировали пациентку с червями в глазу
Жительница района обратилась с жалобой на постоянные воспаления в глазу. Врач-офтальмолог поставила диагноз — дирофиляриоз.
Рязанские врачи прооперировали пациентку с червями в глазу. Об этом сообщили в пресс-службе рязанской областной клинической больницы имени Семашко.
Жительница района обратилась с жалобой на постоянные воспаления в глазу. Врач-офтальмолог поставила диагноз — дирофиляриоз. Это поражение органа, вызываемое круглыми червями, глистная инвазия. Человек может заразиться ими от бездомных или домашних животных, а переносчиком личинок выступают комары.
В больнице отметили, что подобных случаев не было в практике уже несколько лет.
Пациентке провели операцию без госпитализации.
Врачи напомнили рязанцам о мерах предосторожности: гигиене быта и внимательном отношении к симптомам.