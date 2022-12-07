Рязанцы пожаловались на очереди в регистратуру в поликлинике № 6

Кадры РЗН. инфо прислали очевидцы.

Рязанцы пожаловались на очереди в поликлинике № 6. Об этом в среду, 7 декабря, РЗН. инфо сообщили очевидцы.

Как сообщили рязанцы, толпы людей стоят в регистратуру.

«Как вам очередь в регистратуру 6-й поликлиники от самого входа? Система здравоохранения Рязани поражает маразмом. Прийти по записи к врачу, но при этом простоять за талоном из регистратуры больше 30 минут», — написали недовольные горожане.