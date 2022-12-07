Прокурором Кадомского района стал Сергей Колесников

Службу в органах прокуратуры он начал с должности следователя прокуратуры Михайловского района. В 2020 году Колесникова назначили прокурором Ряжского района.

Прокурором Кадомского района стал Сергей Колесников. Об этом стало известно РЗН.инфо.

Колесников родился в 1970 году в Ульяновской области. Он учился в саратовском юридическом институте имени Курского.

Службу в органах прокуратуры начал с должности следователя прокуратуры Михайловского района.

Более 20 лет работал в прокуратуре области, а с 2007 года — возглавлял отдел по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью органов внутренних дел и юстиции.

В 2020 году Колесникова назначили прокурором Ряжского района.