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Новостройки без льготной ипотеки: сколько времени осталось у рязанцев, чтобы успеть улучшить жилищные условия
31 декабря 2022 года заканчивают действие госпрограммы льготного ипотечного кредитования, а значит осталось совсем немного времени, чтобы улучшить свои жилищные условия с наибольшей выгодой. Сегодня доступны программы с минимальной ипотечной ставкой от 0,1% на весь срок.

31 декабря 2022 года заканчивают действие госпрограммы льготного ипотечного кредитования, а значит осталось совсем немного времени, чтобы улучшить свои жилищные условия с наибольшей выгодой. Сегодня доступны программы с минимальной ипотечной ставкой от 0,1% на весь срок.

Не важно, есть ли у вас дети, работаете ли вы в IT-сфере или что-то другое — ипотечная программа доступна всем. Не получается собрать необходимую сумму для первоначального взноса? И не нужно! Опция «ипотека без первого взноса» даёт возможность приобрести квартиру, не откладывая.

Давайте вместе разберемся, как работает программа на примере предложения от ГК «Стройпромсервис». Допустим, вы хотите приобрести квартиру в одном из готовых домов площадью 37 м² с предчистовой отделкой White box от застройщика. В этом случае ежемесячный платеж составит всего 8237 руб. на весь срок кредита!

Группа компаний «Стройпромсервис» сотрудничает со всеми крупнейшими банками, а ипотечные брокеры бесплатно проконсультируют, помогут заполнить анкеты и собрать документы, чтобы увеличить шансы на получение одобрения от банка, а сама программа распространяется сразу на несколько домов разной степени готовности.

Новый год — время менять жизнь к лучшему, решайтесь!

Получить бесплатную консультацию и записаться на просмотр квартир можно по телефону офиса продаж: +7 (4912)247-000 или оставить заявку на сайте: stroy-proms.ru

Подписывайтесь на телеграм-канал: https://t.me/sps62

Предложение не является публичной офертой. Застройщик ООО СЗ «Шереметьевский квартал». Проектная документация размещена на сайте наш.дом.рф.

Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015 г. Подробные условия кредитования опубликованы на сайте.