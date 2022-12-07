Новостройки без льготной ипотеки: сколько времени осталось у рязанцев, чтобы успеть улучшить жилищные условия

31 декабря 2022 года заканчивают действие госпрограммы льготного ипотечного кредитования, а значит осталось совсем немного времени, чтобы улучшить свои жилищные условия с наибольшей выгодой. Сегодня доступны программы с минимальной ипотечной ставкой от 0,1% на весь срок.

31 декабря 2022 года заканчивают действие госпрограммы льготного ипотечного кредитования, а значит осталось совсем немного времени, чтобы улучшить свои жилищные условия с наибольшей выгодой. Сегодня доступны программы с минимальной ипотечной ставкой от 0,1% на весь срок.

Не важно, есть ли у вас дети, работаете ли вы в IT-сфере или что-то другое — ипотечная программа доступна всем. Не получается собрать необходимую сумму для первоначального взноса? И не нужно! Опция «ипотека без первого взноса» даёт возможность приобрести квартиру, не откладывая.

Давайте вместе разберемся, как работает программа на примере предложения от ГК «Стройпромсервис». Допустим, вы хотите приобрести квартиру в одном из готовых домов площадью 37 м² с предчистовой отделкой White box от застройщика. В этом случае ежемесячный платеж составит всего 8237 руб. на весь срок кредита!

Группа компаний «Стройпромсервис» сотрудничает со всеми крупнейшими банками, а ипотечные брокеры бесплатно проконсультируют, помогут заполнить анкеты и собрать документы, чтобы увеличить шансы на получение одобрения от банка, а сама программа распространяется сразу на несколько домов разной степени готовности.

Новый год — время менять жизнь к лучшему, решайтесь!

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