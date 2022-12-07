Малков назвал стратегической задачей строительство моста-дублера через Оку

В среду, 7 декабря, губернатор Павел Малков во время поездки в Спасский район остановился на Солотчинском мосту через Оку.

В среду, 7 декабря, губернатор Павел Малков во время поездки в Спасский район остановился на Солотчинском мосту через Оку. Министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Супрун доложил, что в 2022 году провели обследование моста и установили, что он находится в неудовлетворительном состоянии. Мосту нужна реконструкция. Его пропускная способность — около 50 тысяч автомобилей в сутки.

Ремонт моста проводили в 2018 -2019 годах. Во время приемки работ нашли дефекты дорожного полотна. За некачественно выполненные работы на подрядчика подали в суд, разбирательства идут до сих пор.

Супрун рассказал, что в качестве временной меры на мосту регулярно проводят ямочный ремонт литыми смесями. Их можно использовать при температуре до -25 градусов. Работы будут проводить столько, сколько необходимо, до кардинального решения вопроса.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что для исключения аварийных ситуаций нужно проводить постоянный мониторинг дорожного полотна моста и оперативно устранять выбоины.

«Мост через Оку — это стратегическая артерия, по которой проезжает большое количество автомобилей. Решение по реконструкции действующего моста можно будет принимать только после строительства нового моста-дублера. Реализовать этот проект — наша стратегическая задача», — сказал Малков.

Глава минтранса Супрун рассказал, что в ближайшее время пройдет совещание с представителями ФКУ «Поволжуправтодор», на котором будут обсуждаться основные этапы строительства моста-дублера.