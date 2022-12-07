Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 07
-8°
Чтв, 08
-5°
Птн, 09
-1°
ЦБ USD 62.94 0.03 08/12
ЦБ EUR 65.9 -0.21 08/12
Нал. USD 65.3 / 67.8 07/12 17:00
Нал. EUR 68.51 / 70.9 07/12 18:13
Новости
Мобилизация
Публикации
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 часов назад
675
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
6 830
Как удаленно подключить пакет услуг связи и сервисов в интернет-магази...
Сегодня бизнес-клиент хочет онлайн, быстро и удобно при...
30 ноября 16:00
5 653
Руководитель рязанского филиала «АРМТЕК»: «Наша цель — ежедневная дост...
Директор рязанского филиала автозапчастей Армтек Михаил...
17 ноября 13:30
15 488
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Малков назвал стратегической задачей строительство моста-дублера через Оку
В среду, 7 декабря, губернатор Павел Малков во время поездки в Спасский район остановился на Солотчинском мосту через Оку.

В среду, 7 декабря, губернатор Павел Малков во время поездки в Спасский район остановился на Солотчинском мосту через Оку. Министр транспорта и автомобильных дорог региона Павел Супрун доложил, что в 2022 году провели обследование моста и установили, что он находится в неудовлетворительном состоянии. Мосту нужна реконструкция. Его пропускная способность — около 50 тысяч автомобилей в сутки.

Ремонт моста проводили в 2018 -2019 годах. Во время приемки работ нашли дефекты дорожного полотна. За некачественно выполненные работы на подрядчика подали в суд, разбирательства идут до сих пор.

Супрун рассказал, что в качестве временной меры на мосту регулярно проводят ямочный ремонт литыми смесями. Их можно использовать при температуре до -25 градусов. Работы будут проводить столько, сколько необходимо, до кардинального решения вопроса.

Губернатор Павел Малков подчеркнул, что для исключения аварийных ситуаций нужно проводить постоянный мониторинг дорожного полотна моста и оперативно устранять выбоины.

«Мост через Оку — это стратегическая артерия, по которой проезжает большое количество автомобилей. Решение по реконструкции действующего моста можно будет принимать только после строительства нового моста-дублера. Реализовать этот проект — наша стратегическая задача», — сказал Малков.

Глава минтранса Супрун рассказал, что в ближайшее время пройдет совещание с представителями ФКУ «Поволжуправтодор», на котором будут обсуждаться основные этапы строительства моста-дублера.