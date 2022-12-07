Кличко призвал жителей Киева готовиться к «апокалипсису»

По его словам, столица Украины может остаться без электричества, воды и тепла.

Жителей Киева призвали готовиться к «апокалипсису». Соответствующее заявление в среду, 7 декабря, сделал мэр столицы Виталий Кличко, передали РИА Новости.

По его словам, Киев может лишиться воды, света и тепла.

«Киев может остаться без электричества, воды и тепла. Апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры, может случиться», — сказал Кличко.

Он также добавил, что власти подготовили около 500 автономных пунктов обогрева, но на всех их не хватит.

Кличко вновь предупредил, что в случае продолжительного отсутствия тепла и электроэнергии властям придется спустить воду из системы отопления и оставить дома без обогрева до наступления тепла и стабилизации обстановки, иначе замерзшая вода полностью выведет из строя систему, сделав дома непригодными для проживания.