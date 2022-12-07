Елена Сорокина наградила волонтеров и активистов некоммерческих организаций

Благодарственные письма за активное участие в добровольческой деятельности получили более 20 некоммерческих организации.

Елена Сорокина наградила волонтеров и активистов некоммерческих организаций. Об этом глава администрации Рязани сообщила на своей странице «ВКонтакте».

В среду, 7 декабря, в здании рязанской администрации состоялась встреча, посвященная Дню добровольца.

Благодарственные письма за активное участие в добровольческой деятельности получили более 20 некоммерческих организации. Также на мероприятии Елена Сорокина вручила активистам рязанского городского волонтерского центра личные книжки волонтеров.

Глава администрации сообщила, что в 2023 году в городской программе по развитию территориального общественного самоуправления и поддержке гражданского общества в Рязани будут предусмотрены мероприятия, включающие системное бюджетное финансирование НКО.