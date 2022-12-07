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Члены Совета законодателей России обсудили вопросы обеспечения органов местного самоуправления квалифицированными кадрами
Аркадий Фомин напомнил, что органы местного самоуправления и их должностные лица несут ответственность перед населением муниципального образования, перед государством.

Во вторник, 6 декабря, председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин провел заседание комиссии по делам федерации, региональной политике и местному самоуправлению. Мероприятие прошло в рамках Совета законодателей при Федеральном собрании России.

На заседании обсудили актуальные вопросы обеспечения органов местного самоуправления квалифицированными кадрами. Было предложено рассмотреть возможность включения в государственные программы комплексных мероприятий, направленных на развитие профессиональной системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров органов местного самоуправления, обеспечения вариативности образовательных программ и их своевременного обновления, а также использования дистанционных технологий с элементами самообразования и самоподготовки. Участники заседания отметили необходимость содействия внедрению в муниципальных образованиях информационных правовых систем и привлечения к наставничеству государственных и муниципальных служащих, имеющих большой стаж, опыт и квалификацию.

Аркадий Фомин напомнил, что органы местного самоуправления и их должностные лица несут ответственность перед населением муниципального образования, перед государством.

«Мы прекрасно понимаем, что это ответственность за выработку стратегии социально-экономического развития своей территории и реализацию поставленных задач, решение которых под силу только профессионально подготовленным кадрам. Проект решения как раз и направлен на то, чтобы органы власти всех уровней еще раз обратили внимание на важность данного вопроса», — подчеркнул Фомин.

Он отметил, что если хотя бы часть рекомендаций будет исполнена, то это будет иметь положительный эффект.