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Жителей Центральной России предупредили о снегопадах, гололедах и ледяных дождях
Соответствующий прогноз сделал сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Жителей Центральной России предупредили о снегопадах, гололедах и ледяных дождях. Соответствующий прогноз во вторник, 6 декабря, сделал сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

По его словам, до конца текущей недели погодой будут управлять циклоны — сначала североатлантический, а затем южный, балканского происхождения.

«В такой ситуации уже в среду на западе региона закружит снег, который в четверг доберется и до центральных и восточных областей. При этом в северной половине Центрального округа, в том числе и в столице, осадки в виде снега, от слабого до умеренного, будут продолжатся до конца недели. При этом температура повысится от −4…−9° в среду до −1…−6° в пятницу, такой же она ожидается и в выходные», — заявил синоптик.

При этом Леус предупредил, что в Рязанской области днем в субботу, 10 ноября, ожидаются переохлажденные осадки.

«В воскресенье синоптическая ситуация повторится, и еще одна волна теплого воздуха начнет свой путь в регион с его юго-западных областей. В такой ситуации в южной части округа повышение температуры будет более заметным, и если в середине недели она составит −5…−10°, то к пятницу уже будет колебаться около нулевой отметки, а в выходные ожидается −2…+3°", — добавил Михаил Леус.

Он также заявил, что влияние циклонов приведет к изменению высоты снежного покрова.