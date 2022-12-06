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В Сасовском районе из дома женщины украли телевизор и приставку

В селе Алешино из дома 32-летней женщины украли телевизор и ТВ-приставку. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Днем женщина ушла из дома, а после возвращения обнаружила, что входная дверь открыта и из помещения пропали телевизор и ТВ-приставка.

Во время опроса полиция выяснила, что на участке улицы около дома появлялся 62-летний житель села. Сотрудники правоохранительных органов знали мужчину «как склонного к противоправному поведению».

Оперативники пришли к месту жительства мужчины. В беседе он признался в краже. Похищенное находилось в его доме.

Выяснилось, что местный житель пришел на другой конец села и «стал ходить между домами, примечая подходящий для кражи». Он заметил, что хозяйка одного из домов ушла по делам. Он отжал входную дверь, проник внутрь и вынес технику. Похищенное мужчина планировал продать, но сделать это не успел.

Возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 3 статьи 158 УК РФ («Кража с незаконным проникновением в жилище»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.