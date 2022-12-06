В Рязанской области запустили производство аэрозольной продукции

Проект по производству карманных зажигалок и туристических газовых баллонов реализуется в два этапа компанией «НИКА Аэрозоль».

В Рязанской области запустили производство аэрозольной продукции. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Отмечается, что проект по производству карманных зажигалок и туристических газовых баллонов реализуется в два этапа компанией «НИКА Аэрозоль».

Предполагается, что к 2026 году объем инвестиций составит около 2 млрд рублей, будет создано 150 рабочих мест. На первом этапе предприятие ежегодно будет производить около 24 млн газовых картриджей, 30 млн жестяных баллонов, 72 млн пьезозажигалок и 12 млн единиц бытовой химии. Позже на базе индустриального парка «Рязанский» инвестор планирует расширение производственных мощностей в два раза.

Старт производству дал губернатор Павел Малков и генеральный директор ООО «НИКА Аэрозоль» Никита Овчаров.

«Запуск нового предприятия — хорошее событие для рязанской экономики. О реализации этого проекта мы договорились в этом году на Петербургском форуме. Сегодня проект успешно воплощен в жизнь, — сказал глава региона. — Предприятие не зависит от импортного сырья и комплектующих. Это очень важно для стабильной и успешной работы».

Малков пожелал компании успешного развития и заверил, что правительство готово содействовать для производственного роста компании. Генеральный директор ООО «НИКА Аэрозоль» Никита Овчаров поблагодарил губернатора и правительство Рязанской области за поддержку в реализации проекта, а также выразил уверенность в дальнейшем взаимодействии.