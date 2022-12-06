В Рязанской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

Наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детей 3-14 лет и взрослого населения.

На прошедшей неделе в Рязанской области продолжился рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

За неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 26,8% по сравнению с предыдущей неделей.

Отмечается, что наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди детей 3-14 лет и взрослого населения.

Кроме того, увеличивается доля вирусов с преобладанием штамма, А (H1N1)-2009 (свиной грипп), а также циркулируют вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы, риновирусы.

Напомним, свиной грипп зафиксирован уже в 74 регионах России.